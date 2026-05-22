"Интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие футболисты. Здесь нет никакого развития.
В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России в седьмой раз за 8 лет, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".
Каборе: интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион
Фото: ФК "Зенит"