Каборе: интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион

Экс-игрок "Динамо" Шарль Каборе высказался о чемпионстве "Зенита" в РПл в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"
"Интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие футболисты. Здесь нет никакого развития.
Гегемония "Зенита" не повлияла положительно на РПЛ", - сказал Каборе Legalbet.


В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России в седьмой раз за 8 лет, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".

