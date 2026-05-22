Талалаев: команда действительно чувствует, как за нас переживают наши болельщики

Футболисты перестали до конца выполнять инструкции главного тренера, потому что стадион гнал их вперёд.Они становились более авантюрными и совершали ошибки, которые мы уже проработали год назад", - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Калининградский клуб стал одним из главных открытий сезона после возвращения в Премьер-лигу. Команда Талалаева долгое время сохраняла шансы на попадание в тройку, а чемпионат завершила на шестом месте. В 30 турах "Балтика" набрала 46 очков. Это лучший результат в истории клуба за время выступлений в высшем дивизионе.