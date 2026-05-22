Павлюченко - о российском футболе: мы топчемся на месте

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением о российских командах после их отстранения от еврокубков.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне тяжело говорить о прогрессе.
Мы топчемся на месте, потому что хочется себя проявить на больших турнирах.
Мы четыре года варимся внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели", - сказал Павлюченко "Чемпионату".

Напомним, российские клубы с марта 2022 года отстранены от международных турниров из-за проведения СВО.

В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".

