Павлюченко - о российском футболе: мы топчемся на месте

Мы топчемся на месте, потому что хочется себя проявить на больших турнирах.Мы четыре года варимся внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели", - сказал Павлюченко "Чемпионату".
Напомним, российские клубы с марта 2022 года отстранены от международных турниров из-за проведения СВО.
В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".