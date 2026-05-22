Ледяхов назвал лучшего футболиста и тренера сезона в РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов рассказал, кого считает лучшим игроком и тренером в РПЛ в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордоба — лучший футболист сезона.
Джон провел очень сильный отрезок, он тащил "Краснодар". Если говорить про тренеров, то отмечу работу Сергея Семака. Стать 7 раз чемпионом — это мастерство", - сказал Ледяхов "РБ Спорт".

В чемпионате России колумбиец записал на свой счёт 17 забитых мячей и шесть голевых передач. Ещё пять раз нападающий отличился в матчах Кубка страны, добавив к этому четыре ассиста.

Петербуржцы вернули себе золотые медали, завершив сезон с 68 набранными очками. "Краснодар" до последнего сохранял шансы на титул, однако в итоге отстал от лидера на два балла.

