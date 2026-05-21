По информации Sky Sport, португальский хавбек заинтересован в переходе в каталонский клуб после ухода из английской команды.
Ранее стало известно, что Силва покинет "Манчестер Сити" после девяти сезонов в составе "горожан". В 459 матчах за клуб Бернарду отметился 153 результативными действиями - на его счету 76 забитых мячей и 77 ассистов на партнёров.
Бернарду Силва может продолжить карьеру в Ла Лиге - источник
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва хочет продолжить карьеру в "Барселоне".
