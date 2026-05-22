Бывший спортдир "Зенита": России нужно работать над развитием молодых игроков

Бывший спортивный директор "Зенита" Ореста Чинквини рассказал, что нужно улучшить в российском футболе.
Фото: ПФК ЦСКА
"России нужно работать над развитием молодых игроков, над футбольными школами.
Нужно развивать таланты.
Когда я работал в сборной России, разговаривал об этом с Мутко", - сказал Чинквини "РБ Спорт".

Напомним, российские клубы и сборные с марта 2022 года отстранены от международных турниров из-за проведения СВО.

В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".

