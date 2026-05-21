Роналду расплакался в чемпионском матче "Аль-Насра" (фото)

Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время победного матча "Аль-Насра".

Португальский форвард прослезился прямо во время матча с "Дамаком", в котором его команда оформила чемпионство. Нападающий стал одним из главных героев встречи, записав на свой счёт два мяча. Сначала Роналду отличился прямым ударом со штрафного, а затем забил ещё раз с игры. После второго гола португалец заплакал прямо на поле.



Позже, уже после замены в концовке, Роналду продолжил не скрывать эмоции на скамейке запасных.



Для 41-летнего форварда этот титул стал первым с 2021 года.