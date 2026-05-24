Бардачёв оценил поражение "Урала" от махачкалинского "Динамо"

"Мы ни разу в створ не попали, в атаке ничего не получилось, в обороне допустили оплошность. Почему мы третий сезон будем играть в ФНЛ? Если бы мог, ответил на этот вопрос.
В прошлом году сами довели до стыков. В этом сезоне должны были выходить сразу, но сами себя прибили к этим стыкам. Вопросы по двум матчам с "Динамо" только к себе", — передаёт слова Бардачёва Metaratings.
"Урал" играет в Первой лиге с 2024 года. В сезоне 2023/2024 команда финишировала 14-й в РПЛ, а в стыках уступила тольяттинскому "Акрону" (0:2 — дома; 2:1 — в гостях).