Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:00
КраснодарНе начат

Бардачёв оценил поражение "Урала" от махачкалинского "Динамо"

Защитник "Урала" Матвей Бардачёв прокомментировал поражение команды от "Динамо" Махачкала в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Урал"
Екатеринбуржцы проиграли 0:1 на своём поле, а на выезде уступили со счётом 0:2. Следующий сезон команда также проведёт в Первой лиге.

"Мы ни разу в створ не попали, в атаке ничего не получилось, в обороне допустили оплошность. Почему мы третий сезон будем играть в ФНЛ? Если бы мог, ответил на этот вопрос.

В прошлом году сами довели до стыков. В этом сезоне должны были выходить сразу, но сами себя прибили к этим стыкам. Вопросы по двум матчам с "Динамо" только к себе", — передаёт слова Бардачёва Metaratings.

"Урал" играет в Первой лиге с 2024 года. В сезоне 2023/2024 команда финишировала 14-й в РПЛ, а в стыках уступила тольяттинскому "Акрону" (0:2 — дома; 2:1 — в гостях).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится