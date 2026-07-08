Галактионов назвал цель "Локомотива" на следующий сезон

- Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры.
Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, чемпионом России стал петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет, а серебряные медали завоевал "Краснодар".
Напомним, что в первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат".