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Галактионов назвал цель "Локомотива" на следующий сезон

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов назвал цель команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, "Локомотив" должен как минимум повторить результат прошлого сезона.

- Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры.
Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, чемпионом России стал петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет, а серебряные медали завоевал "Краснодар".

Напомним, что в первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат".

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