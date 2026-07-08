Агент Возиньи ответил, готов ли вратарь Кабо-Верде рассмотреть предложения из России

Адилсон дос Сантос да Круз, агент голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, ответил на вопрос о будущем звезды текущего ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность", - сказал агент.