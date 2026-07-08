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Агент Возиньи ответил, готов ли вратарь Кабо-Верде рассмотреть предложения из России

Адилсон дос Сантос да Круз, агент голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, ответил на вопрос о будущем звезды текущего ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"Мы искренне ценим внимание, которое Возинье уделяют в России после его выступлений на чемпионате мира. На данном этапе своей карьеры приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне.

Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность", - сказал агент.

Возинья получил широкую известность благодаря своей игре на текущем чемпионате мира. До старта мундилая у вратаря сборной Кабо-Верде было около 50 тысяч подписчиков в соцсетях. За три недели их число выросло до 27 миллионов, что сделало его самым популярным голкипером.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста оценивается в 50 тысяч евро. На ЧМ-2026 Кабо-Верде вылетели после поражения от Аргентины (2:3 в дополнительное время) в 1/16 финала.

Источник: "СЭ"

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