Агент игрока "Зенита" прокомментировал невызов футболиста на ЧМ-2026

Агент Вильмара Барриоса признался, что полузащитник "Зенита" тяжело воспринял решение тренерского штаба сборной Колумбии не включать его в заявку на ЧМ-2026.
Фото: ФК "Зенит"
Представитель футболиста подчеркнул, что хавбек рассчитывал поехать на турнир после успешного сезона в России.

- Он очень разочарован. У него был отличный сезон, и он завоевал титул с "Зенитом", но тренер решил не включать его в состав, - приводит слова Луиса Фелипе Поссо "Спорт-Экспресс".

На групповом этапе мундиаля колумбийцы сыграют против Португалии, ДР Конго и Узбекистана. Турнир пройдёт с июня по июль 2026 года.

