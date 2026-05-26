"Барселона" может пригласить Артету на пост главного тренера - источник

В "Барселоне" продолжают следить за работой Микеля Артеты в "Арсенале".

Фото: Getty Images

Как сообщает Goal, каталонский клуб рассматривает возможность приглашения испанского специалиста в будущем. Интерес к наставнику лондонцев связывают не только с его успехами в Англии, но и с прошлым самого тренера - Артета является воспитанником академии "Барселоны" и находился в системе клуба до 2002 года.



За время работы Артеты "канониры" выиграли Кубок Англии, два Суперкубка страны и стали чемпионами Англии.

