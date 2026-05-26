Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

"Барселона" может пригласить Артету на пост главного тренера - источник

В "Барселоне" продолжают следить за работой Микеля Артеты в "Арсенале".
Фото: Getty Images
Как сообщает Goal, каталонский клуб рассматривает возможность приглашения испанского специалиста в будущем. Интерес к наставнику лондонцев связывают не только с его успехами в Англии, но и с прошлым самого тренера - Артета является воспитанником академии "Барселоны" и находился в системе клуба до 2002 года.

За время работы Артеты "канониры" выиграли Кубок Англии, два Суперкубка страны и стали чемпионами Англии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится