"Балтика" договорилась о выкупе защитника - источник

"Балтика" решила сохранить в составе Эдуардо Андерсона.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает источник, калининградский клуб воспользуется правом выкупа защитника. Футболист выступал за команду на правах аренды. За полноценный трансфер 25-летнего игрока "Балтика" заплатит около 250 тысяч евро.

Права на Андерсона принадлежат панамской "Альянсе". В завершившемся сезоне защитник провёл 10 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

