Гурцкая: переход Батракова в "ПСЖ" как никогда близок

"Я боюсь, честно, смотри, я не хочу ничего сейчас ни говорить, ни анонсировать ничего. Придёт время, скажу. Но я, к сожалению, побаиваюсь, что мне придётся в чёрной водолазке записывать извинения, потому что этот трансфер очень близко.
Переход Батракова в "ПСЖ" как никогда близок", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб заинтересован в трансфере футболиста.
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.