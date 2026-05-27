Гурцкая: переход Батракова в "ПСЖ" как никогда близок

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
Тимур Гурцкая заявил, что Алексей Батраков близок к переходу в "ПСЖ".

"Я боюсь, честно, смотри, я не хочу ничего сейчас ни говорить, ни анонсировать ничего. Придёт время, скажу. Но я, к сожалению, побаиваюсь, что мне придётся в чёрной водолазке записывать извинения, потому что этот трансфер очень близко.

Переход Батракова в "ПСЖ" как никогда близок", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб заинтересован в трансфере футболиста.

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

