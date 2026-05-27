"Я рад, что красно-белые взяли трофей, это большое достижение. Для Хуана Карседо это очень хороший результат. Четвертое место — тоже неплохое достижение.
24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.
Кутепов оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне
Экс-игрок "Спартака" Илья Кутепов высказался об игре красно-белых в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"