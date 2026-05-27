Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Кутепов оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне

Экс-игрок "Спартака" Илья Кутепов высказался об игре красно-белых в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"
"Я рад, что красно-белые взяли трофей, это большое достижение. Для Хуана Карседо это очень хороший результат. Четвертое место — тоже неплохое достижение.
В любом случае "Спартак" всегда способен на большее", - сказал Кутепов "РБ Спорт".


24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится