Новый тренер "Торпедо" обратился к болельщикам

"Хотел бы попросить, чтобы они поддержали наш путь, который будет нелёгким. Клуб ставит серьёзные задачи, мы будем к ним стремиться, и хочется, чтобы болельщики были с нами с первой до последней минуты - по-настоящему проживали каждый момент и те эмоции, которые здесь будут. Только будучи сплочёнными мы становимся сильнее", - сказал Сторожук пресс-службе клуба.
Сегодня, 27 мая, московское "Торпедо" объявило о назначении Александра Сторожука на пост главного тренера клуба. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее наставником "Торпедо" являлся Олег Кононов. В прошедшем сезоне команда заняла девятое место в турнирной таблице Первой лиги.