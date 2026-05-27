Геркус: пока рано оценивать работу Карседо в "Спартаке"

"Пока рано оценивать работу Карседо.Стало получше, команда успокоилась, появился рисунок. Но как "Спартак" играл нестабильно в обороне, так и играет. Но тренер старается", - сказал Геркус "Чемпионату".
24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.