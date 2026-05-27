Экс-гендир "Спартака": я бы вернул Дзюбу в клуб ещё год назад

"Будь моя воля - я бы вернул Дзюбу в "Спартак" ещё год назад. Дал бы ему закончить дома, прощальный матч.Думаю, полные трибуны бы были. Все бы пришли и забыли обиды. Для меня Артём - один из лучших нападающих в истории нашего футбола", - сказал Первак Legalbet.
Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", он выступал в основной команде красно-белых с 2007 по 2015 год. Всего за клуб нападающий провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
Ранее, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона".