Экс-гендир "Спартака": я бы вернул Дзюбу в клуб ещё год назад

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
Юрий Первак заявил, что считает футболиста одним из лучших нападающих в истории российского футбола.

"Будь моя воля - я бы вернул Дзюбу в "Спартак" ещё год назад. Дал бы ему закончить дома, прощальный матч.
Думаю, полные трибуны бы были. Все бы пришли и забыли обиды. Для меня Артём - один из лучших нападающих в истории нашего футбола", - сказал Первак Legalbet.

Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", он выступал в основной команде красно-белых с 2007 по 2015 год. Всего за клуб нападающий провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.

Ранее, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона".

