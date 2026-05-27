"Торпедо" объявило имя нового главного тренера после ухода Кононова

"Торпедо" объявило имя нового главного тренера команды.
"Футбольный клуб "Торпедо Москва" сообщает о назначении на пост главного тренера команды Александра Сторожука. Контракт со специалистом подписан на 2 года", - написано в Telegram-канале "Торпедо".

Ранее Александр Сторожук возглавлял грозненский "Ахмат", тульский "Арсенал", "Краснодар" и афипский "Афипс".

В прошедшем сезоне Первой лиги московское "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах. 20 мая 2026 года клуб объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера.

