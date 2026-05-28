По данным источника, защитника "Спартака" Даниил Денисов получил повреждение в 30-м туре РПЛ с махачкалинским "Динамо" (0:0). Сообщается, что по медицинским показателям игрок не полетел в Египет на товарищескую игру. Также под вопросом его участие в следующих матчах на сборе.
Контрольная встреча сборных Египта и России состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток на Каирском международном стадионе прозвучит в 21:00 по московскому времени.
Также в рамках весенне-летнего сбора россияне сыграют дома против национальных команд Буркина Фасо и Тринидада и Тобаго.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Спартака" может пропустить ближайшие игры сборной России
Защитник может покинуть расположение национальной команды.
