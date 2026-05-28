Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

Игрок "Спартака" может пропустить ближайшие игры сборной России

Защитник может покинуть расположение национальной команды.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, защитника "Спартака" Даниил Денисов получил повреждение в 30-м туре РПЛ с махачкалинским "Динамо" (0:0). Сообщается, что по медицинским показателям игрок не полетел в Египет на товарищескую игру. Также под вопросом его участие в следующих матчах на сборе.

Контрольная встреча сборных Египта и России состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток на Каирском международном стадионе прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Также в рамках весенне-летнего сбора россияне сыграют дома против национальных команд Буркина Фасо и Тринидада и Тобаго.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится