Березовский: на данный момент Сафонов - главный претендент на "Трофей Яшина"

Бывший голкипер "Зенита" Роман Березовский высказался о Матвее Сафонове.
Роман Березовский заявил, что по итогам чемпионата мира можно будет сделать вывод о главном претенденте на "Трофей Яшина".

"Сейчас предстоит самый большой праздник футбола - Чемпионат мира. По его итогам можно сделать выводы.

На данный момент Сафонов - самый главный претендент на "Трофей Яшина". Лига чемпионов - это самый важный трофей среди клубов, но в индивидуальных наградах учитываются игры за сборную", - сказал Березовский "Советскому спорту".

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. 30 мая российский футболист выиграл кубок Лиги чемпионов.

"Трофей Яшина" вручается лучшему вратарю года. В 2025 году награду получил Джанлуиджи Доннарумма.

