Березовский: на данный момент Сафонов - главный претендент на "Трофей Яшина"

"Сейчас предстоит самый большой праздник футбола - Чемпионат мира. По его итогам можно сделать выводы.
На данный момент Сафонов - самый главный претендент на "Трофей Яшина". Лига чемпионов - это самый важный трофей среди клубов, но в индивидуальных наградах учитываются игры за сборную", - сказал Березовский "Советскому спорту".
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. 30 мая российский футболист выиграл кубок Лиги чемпионов.
"Трофей Яшина" вручается лучшему вратарю года. В 2025 году награду получил Джанлуиджи Доннарумма.