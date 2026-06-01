Карседо высказался об уходе Рябчука и Бонгонды из "Спартака"

"К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение.Тот же Олег, понимая, что на его позиции выходят другие футболисты, все равно усердно работал и приносил нам пользу в тренировочном процессе. Я сказал ему об этом и искренне пожелал удачи в следующем клубе", - сказал Карседо пресс-службе клуба.
Олег Рябчук перешел в московский "Спартак" в августе 2023 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 18 матчей, результативными действиями не отличился.
Тео Бонгонда выступал в составе красно-белых с июля 2023 года. В сезоне-2025/2026 правый вингер провел за "Спартак" 6 матчей, голевыми действиями не отличился.
Соглашения обоих футболистов были рассчитаны до конца прошедшего сезона.