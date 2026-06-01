"Когда весь стадион свистит при виде тебя - это же кайф!". Соболев - о хейте

"Это же футбол и элемент шоу в нем. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня - в какой-то степени ненавидят, кто-то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные.
Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит, - это же кайф! Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю (улыбается)", - сказал Соболев "Матч ТВ".
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах. Соглашение российского футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
Ранее Соболев заявлял, что нормально относится к своему прозвищу "дельфин".