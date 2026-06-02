Гафуров рассказал, почему Шпилевский был уволен из "Пари НН"

Генеральный директор "Центра управления и развития спорта в Нижегородской области" Максим Гафуров поделился мнением о том, почему "Пари НН" уволил главного тренера Алексея Шпилевского.

Странно было слышать обвинения в том, что мы не приняли это решение раньше. Мы верили в человека и очень хотели, чтобы у него все получилось. Команде была необходима встряска, чтобы получить больше шансов. Все обсуждают, как мы поменяли тренера за три тура до конца чемпионата, но есть другая именитая команда, которая сделала то же самое за два", — сказал Гафуров в беседе с "Матч ТВ"

Белорусский специалист был отправлен в отставку за три тура до конца чемпионата России."Мы верили в Шпилевского. Это талантливый специалист, и за его дальнейшей карьерой будет интересно наблюдать. Но нам нужно было расстаться, и, на наш взгляд, это нужно было сделать именно тогда.Новым главным тренером "Пари НН" стал Вадим Гаранин, под руководством которого команда не сумела сохранить прописку в Премьер-Лиге. Нижегородцы заняли 15-е место и следующий сезон проведут в Первой лиге.