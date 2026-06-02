Колумбийский защитник покидает махачкалинское "Динамо"

В агентстве колумбийского футболиста прокомментировали его будущее.

"Андрес покидает Махачкалу. " Динамо " предложило маленькую сумму для выкупа его трансфера, и это не устроило "Патриотас". Игрок сейчас в отпуске. У Андреса есть варианты продолжения карьеры в России, Европе и Колумбии", - сказали в агентстве Best of You Sports Sport24

Андрес Аларкон выступал в составе махачкалинского "Динамо" с сентября 2025 года на правах аренды из "Патриотас". В текущем сезоне за клуб защитник провел 21 матч и забил 1 гол. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.