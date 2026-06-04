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Экс-игрок "Спартака" оценил работу Карседо в команде

Бывший игрок "Спартака" Андрей Коновалов высказался о команде под руководством Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Коновалов заявил, что он был удивлен работой испанского специалиста в "Спартаке".

"Впечатлила ли меня работа Карседо? Не могу сказать, что я был удивлен, но точно не ожидал такого результата. Приятное впечатление оставляет Хуан Карседо и его работа в "Спартаке", - сказал Коновалов "РБ Спорту".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

В мае красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).

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