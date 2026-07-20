"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" в товарищеском матче

Матч прошёл в формате четырёх таймов по 35 минут каждый. Команды играли на стадионе "Академия ФК Краснодар". Матч завершился вничью со счётом 1:1.
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Формат матча - 4 тайма по 35 минут
Голы: Боселли, 5 - Оффор, 119.
"Краснодар": Агкацев (Корякин, 91), Оласа (Хмарин, 83), Жубал (Диего Коста, 71), Тормена (Садчиков, 91), Вахания (Пальцев, 71), Дуглас Аугусто (Оздоев, 71), Кривцов (Полевой, 91), Черников (Кристиан, 73), Батчи (Гусейнов, 91), Боселли (Мозес, 83), Воробьёв (Уткин, 71).
"Балтика": Бориско, Варатынов, Гассама, Андерсон, Муфи, Бевеев, И. Петров, Мендель, М. Петров, Йенне, Оффор (Никитин, 36).
С 71-й минуты: Любаков, Боков, Кирш, Рядно, Шнапцев, Чивич, Мурид, Титков, Шильцов, Поспелов, Никитин (Оффор, 106).
Предупреждения: Оффор, 30, Вахания, 47, Черников, 51, Дуглас Аугусто, 55, И. Петров, 61, Чивич, 87.