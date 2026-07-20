Роднина: Месси — величайший футболист в истории

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о финале чемпионата мира-2026 по футболу.

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"Уверена, что будет красивая игра — ставки слишком высоки. Здорово, что есть возможность снова посмотреть на Месси. Конечно, это величайший футболист в истории. Он уже доказал это всей своей жизнью в спорте", - сказала Роднина " РБ Спорт ".

В воскресенье, 19 июля, состоится финал чемпионата мира-2026, в котором сборная Испании сыграет с национальной командой Аргентины. Напомним, что в полуфинале турнира испанцы одержали победу над Францией со счетом 2:0, а южноамериканцы обыграли Англию со счетом 2:1.