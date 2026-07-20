Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен
Текстильщик
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Велес
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 1 3 1
Волга УлЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
4 - 6 4 6
АнглияЗавершен
Испания
1 - 0 1 0
АргентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Клопп подтвердил своё назначение главным тренером сборной Германии

Немецкий тренер Юрген Клопп подтвердил свое назначение на пост главного тренера сборной Германии.
Фото: Getty Images
"Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале в ближайшие несколько дней", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.


Ранее в прессе появлялась информация, что 59-летний специалист подпишет контракт с Немецким футбольным союзом во Франкфурте в пятницу, 24 июля.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. До этого специалист возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится