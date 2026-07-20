Клопп подтвердил своё назначение главным тренером сборной Германии

Немецкий тренер Юрген Клопп подтвердил свое назначение на пост главного тренера сборной Германии.

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"Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале в ближайшие несколько дней", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появлялась информация, что 59-летний специалист подпишет контракт с Немецким футбольным союзом во Франкфурте в пятницу, 24 июля.С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. До этого специалист возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.