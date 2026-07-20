Хабиб поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением насчёт предстоящего финального матча чемпионата мира по футболу.

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"Я считаю что в этом матче всё будет зависеть от обороны, кто лучше сыграет в обороне, тот и будет успешен, потому что забивать могут обе команды и обе могут создавать моменты из ничего", - написал Хабиб в своем телеграмм-канале.

Сборные Испании и Аргентины сыграют сегодня, 19 июля. Финальный матч чемпионата состоится на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада Славко Винчича (Словения).