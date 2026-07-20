Кафельников дал прогноз на финал ЧМ-2026

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026.

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"В финале нет никаких приоритетов. Просто, чтоб хороший футбол был. Мне кажется, стиль игры испанцев специфичный. Чтобы взломать их оборону, надо много усилий. Справится ли Аргентина – не уверен", - сказал Кафельников ТАСС

В воскресенье, 19 июля, состоится финал чемпионата мира-2026, в котором сборная Испании сыграет с национальной командой Аргентины. Напомним, что в полуфинале турнира испанцы одержали победу над Францией со счетом 2:0, а южноамериканцы обыграли Англию со счетом 2:1.