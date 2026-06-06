Рамос отказался от предложения из России на 8 млн евро - источник

Бывший защитник мадридского " Реала " Серхио Рамос отклонил предложение от одного из российских клубов.

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Об этом сообщает El Chiringuito TV. По информации источника, неназванная команда была готова платить испанцу восемь миллионов евро "чистыми" всего за три месяца выступлений. Несмотря на внушительные финансовые условия, 40-летний футболист решил отказаться от сделки.



За свою карьеру Рамос выступал за "Севилью", "Реал", "ПСЖ" и "Монтеррей". Сейчас испанец находится без клуба.