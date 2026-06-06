Об этом сообщает El Chiringuito TV. По информации источника, неназванная команда была готова платить испанцу восемь миллионов евро "чистыми" всего за три месяца выступлений. Несмотря на внушительные финансовые условия, 40-летний футболист решил отказаться от сделки.
За свою карьеру Рамос выступал за "Севилью", "Реал", "ПСЖ" и "Монтеррей". Сейчас испанец находится без клуба.
Рамос отказался от предложения из России на 8 млн евро - источник
Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос отклонил предложение от одного из российских клубов.
Фото: Getty Images