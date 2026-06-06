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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" призвал Сперцяна выбрать "Комо"

Андрей Канчельскис считает, что Эдуарду Сперцяну стоит воспользоваться возможностью продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" уверен, что вариант с "Комо" выглядит значительно привлекательнее предложений из Саудовской Аравии.

По мнению Канчельскиса, выступления в Серии А и участие в еврокубках способны дать полузащитнику "Краснодара" серьёзный импульс для дальнейшего развития.

- Сперцяну надо ехать в "Комо", если есть интерес. Тут даже без вопросов - Италия, Лига чемпионов. Какая Саудовская Аравия вообще? - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что предметный интерес к футболисту проявляет главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас. При этом в СМИ также появлялась информация о предложении от саудовского "Аль-Ахли".

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