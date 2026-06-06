Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" призвал Сперцяна выбрать "Комо"

По мнению Канчельскиса, выступления в Серии А и участие в еврокубках способны дать полузащитнику "Краснодара" серьёзный импульс для дальнейшего развития.
- Сперцяну надо ехать в "Комо", если есть интерес. Тут даже без вопросов - Италия, Лига чемпионов. Какая Саудовская Аравия вообще? - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что предметный интерес к футболисту проявляет главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас. При этом в СМИ также появлялась информация о предложении от саудовского "Аль-Ахли".