Гурцкая рассказал, на чьей он стороне в перепалке между Мостовым и Мусаевым

"Мне не нравятся все эти перепалки, потому что они дают очень многим возможность злорадствовать над этой ситуацией. Многие люди сидят, читают и злорадствуют.
Как будто бы Мостовой претендует на то, что он футбольный эксперт, большой футболист… Но он всё время пытается унизить всех, кто не играл в футбол, как он думает, на его уровне. А Мураду неприятно, когда про него говорят такие вещи. На чьей я стороне? Мурада, конечно", — заявил Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.
В прошлом сезоне "Краснодар" занял второе место в Российской Премьер-Лиге, а в Кубке России дошёл до суперфинала, где проиграл "Спартаку" (1:1, по пенальти 3:4). В сезоне-2024/25 Мурад Мусаев привёл команду к первому в её истории чемпионскому титулу.