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Гурцкая рассказал, на чьей он стороне в перепалке между Мостовым и Мусаевым

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об обмене колкостями между бывшим футболистом Александром Мостовым и главным тренером "Краснодара" Мурадом Мусаевым.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее Мостовой, регулярно называющий "нефутбольными людьми" всех тренеров, не игравших в профессиональный футбол, отметил, что Мусаев должен подать в отставку из "Краснодара" после сезона-2025/26, в котором команда не завоевала ни одного трофея. На это Мурад Олегович ответил: "Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днём".

"Мне не нравятся все эти перепалки, потому что они дают очень многим возможность злорадствовать над этой ситуацией. Многие люди сидят, читают и злорадствуют.

Как будто бы Мостовой претендует на то, что он футбольный эксперт, большой футболист… Но он всё время пытается унизить всех, кто не играл в футбол, как он думает, на его уровне. А Мураду неприятно, когда про него говорят такие вещи. На чьей я стороне? Мурада, конечно", — заявил Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.

В прошлом сезоне "Краснодар" занял второе место в Российской Премьер-Лиге, а в Кубке России дошёл до суперфинала, где проиграл "Спартаку" (1:1, по пенальти 3:4). В сезоне-2024/25 Мурад Мусаев привёл команду к первому в её истории чемпионскому титулу.

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