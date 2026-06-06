Гурцкая рассказал, на чьей он стороне в перепалке между Мостовым и Мусаевым

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об обмене колкостями между бывшим футболистом Александром Мостовым и главным тренером "Краснодара" Мурадом Мусаевым.

Фото: ФК "Краснодар"

Как будто бы Мостовой претендует на то, что он футбольный эксперт, большой футболист… Но он всё время пытается унизить всех, кто не играл в футбол, как он думает, на его уровне. А Мураду неприятно, когда про него говорят такие вещи. На чьей я стороне? Мурада, конечно", — заявил Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.