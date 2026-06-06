Романцев оценил вероятность возвращения Дзюбы в "Спартак"

Фото: ФК "Акрон"

"Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. Он ни разу не дал повода усомниться в этом. Но вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, ещё надо подумать.