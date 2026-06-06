Романцев оценил вероятность возвращения Дзюбы в "Спартак"

"Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. Он ни разу не дал повода усомниться в этом. Но вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, ещё надо подумать.
Подсказать здесь что-то не могу. Это дело руководства и самого Артема. Пока же остановимся на словах Кахигао, что случиться может всякое", передаёт слова Романцева "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 28 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.