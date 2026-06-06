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Романцев оценил вероятность возвращения Дзюбы в "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о том, возможно ли возвращение в команду её воспитанника, нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее Дзюба объявил об уходе из "Акрона" на правах свободного агента. По мнению Романцева, Артём ни разу не дал повода усомниться в своём профессионализме.

"Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. Он ни разу не дал повода усомниться в этом. Но вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, ещё надо подумать.

Подсказать здесь что-то не могу. Это дело руководства и самого Артема. Пока же остановимся на словах Кахигао, что случиться может всякое", передаёт слова Романцева "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 28 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

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