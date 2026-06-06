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Попов заявил, что Дзюба не тянет уровень РПЛ

Бывший футболист, двукратный чемпион России в составе "Рубина" Алексей Попов считает, что нападающему Артёму Дзюбе нужно продолжить карьеру в одной из команд низшего дивизиона.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению Попова, форвард не соответствует уровню Российской Премьер-Лиги.

"Если Дзюба ещё хочет играть в футбол, он может попробовать перейти в команду Первой лиги, которая стремится в РПЛ. Однозначно, в Премьер-Лиге Артём уже не может тянуть.

Человек пешком ходит по полю. "Акрон" и был в такой яме, потому что понадеялся на Артёма — когда Дзюба выпадал, у них начинались проблемы. Сейчас уровень Артёма — Первая лига", — отметил Попов в разговоре с Metaratings.

За тольяттинский "Акрон" Артём Дзюба выступал с 2024 по 2026 год, провёл в его составе 52 матча, забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач. Ранее футболист объявил об уходе из "Акрона" на правах свободного агента.

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