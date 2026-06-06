Романцев высказался о целях сборной России и мотивации игроков

"Любая тренировка, любой спарринг должны проводиться с определённой целью. А если её нет, если ты всё время говоришь футболистам, что это работа на будущее… Игроки вправе спросить, когда же наступит то самое светлое завтра?
Уже говорил и повторю ещё раз: сейчас надо терпеть. И, стиснув зубы, идти дальше! Если пойти на поводу тех, кто твердит, что товарищеские матчи не нужны и всё плохо, то мы проиграем тем, кто ввёл эти санкции", — передаёт слова Романцева "Спорт-Экспресс".
28 мая сборная России в гостях проиграла Египту (0:1), 5 июня дома обыграла Буркина-Фасо (3:0). 9 июня россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго. Встреча состоится на "Ростех Арене" в Калининграде.