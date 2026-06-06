Как сообщает RTI Esporte, "Ботафого" предлагает питерцам подписать правого защитника команды Витиньо, а также выплату в размере 2 млн евро в счёт уплаты задолженности. На данный момент сине-бело-голубые анализируют условия предложения.
В бразильском клубе считают, что потенциальный трансфер Витиньо положительно скажется не только на их финансовом состоянии, но и на взаимоотношениях с "Зенитом". Напомним, что ранее ФИФА наложила трансферный запрет на команду из Рио-де-Жанейро в связи с задолженностью за трансфер Артура.
Примечательно, что сам Артур за "Ботафого" уже не играет: в марте этого года футболиста отдали в аренду "Сан-Паулу". За "Зенит" он выступал с января 2024-го по январь 2025 года.
"Ботафого" предложил "Зениту" футболиста, чтобы списать долг за Артура — источник
Бразильский клуб "Ботафого" начал переговоры с "Зенитом" с целью устранить задолженность за трансфер нападающего Артура в январе 2025 года. Долг составляет 6,4 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"