Ротенберг признался, что поддерживает экс-наставника "Динамо" Гусева

"Я с Роланом общался, мы с ним на связи. Такова судьба тренера. Тренер всегда должен быть готов, что его уволят. Я всячески поддерживаю Гусева.
Он очень хорошо себя проявил, человек душой болеет за команду. Думаю, что совсем скоро он найдёт себе новую работу", — отметил Ротенберг в беседе с Metaratings.
Ролан Гусев тренировал "Динамо" с ноября прошлого года по конец сезона 2025/2026. В Премьер-Лиге команда финишировала на 7-й позиции, в Кубке России дошла до финала Пути РПЛ, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях). Новым главным тренером динамовцев стал немец Сандро Шварц.