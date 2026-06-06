Футболист сборной России оценил уровень игры Буркина-Фасо

"У Буркина-Фасо очень обученная команда, все резкие и быстрые. Не хотел бы отмечать кого-то одного в их составе. Это соперник хорошего уровня.Один в один с их капитаном (защитником немецкого "Байера" Эдмоном Тапсоба) моментов у меня не было, но было видно, что он игрок высокого уровня", - сказал Петров "РИА Новости".
Вчера, 5 июня, состоялся товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Встреча проходила на "Волгоград Арене". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:0. Голами за национальную команду России отличились левый вингер Лечи Садулаев, атакующий полузащитник Алексей Миранчук и правый защитник Илья Вахания.