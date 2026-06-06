Пятибратов: Батраков не дотягивает до уровня лучших футболистов мира

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".

Фото: ФК "Локомотив"

Идти надо туда, где он будет гарантированно получать время на поле. Тогда Батраков будет развиваться в другом чемпионате, потом можно пробовать себя в "ПСЖ".