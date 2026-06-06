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Пятибратов: Батраков не дотягивает до уровня лучших футболистов мира

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Пятибратова, Батракову будет тяжело пробиться в основу "ПСЖ", но для него будет плюсом, если он будет тренироваться с мировыми звездами.

- Алексею сложно было бы сразу пробиться в стартовый состав "ПСЖ". Но тренироваться каждый день со звёздами мировой величины – это круто.
Идти надо туда, где он будет гарантированно получать время на поле. Тогда Батраков будет развиваться в другом чемпионате, потом можно пробовать себя в "ПСЖ".

Пока Алексей не дотягивает до уровня лучших футболистов мира, - приводит слова Пятибратова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ". Французское издание Le Parisien сообщило, что парижане отказались от Батракова в пользу других кандидатов на усиление команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Батраков провел за "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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