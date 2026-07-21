"Челси" оформил самый дорогой трансфер в своей истории

Морган Роджерс официально продолжит карьеру в "Челси".

Фото: ФК "Челси"

Лондонский клуб объявил о подписании 23-летнего атакующего полузащитника, который перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Астон Виллы". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2033 года.



По информации СМИ, сумма сделки составила около 137 миллионов евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории "Челси", превзойдя рекордный переход Энцо Фернандеса, за которого лондонцы ранее заплатили 121 миллион евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Астон Вилла