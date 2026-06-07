Женская сборная России второй раз за неделю обыграла Китай

Женская сборная России завершила июньский сбор в Китае двумя победами.

Фото: сборная России

Во второй товарищеской встрече команда Юрия Красножана вновь победила, на этот раз добившись минимального успеха - 1:0.



Матч в Ухане проходил без зрителей и телетрансляции. Единственный гол был забит после стандартного положения во втором тайме. На 72-й минуте Анна Кожникова выиграла борьбу в штрафной площади после подачи углового и принесла российской команде победу.



Таким образом, россиянки дважды обыграли сборную Китая в рамках текущей международной паузы.