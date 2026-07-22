Боснийский защитник может продолжить карьеру в РПЛ

- Трансфер Бегановича в Россию возможен, ведем переговоры.
Неправильно будет называть команду. Скажу лишь, что это не топ-клуб, они в середине турнирной таблицы, - цитирует Еремича "РБ Спорт".
В сезоне-2025/26 Амар Беганович провел за "Сараево" во всех турнирах 34 матча и отметился четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость 26-летнего правого защитника оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро, его контракт с боснийским клубом рассчитан до конца мая 2027 года.
Ранее Беганович был игроком сборной Боснии и Герцеговины до 21 года.