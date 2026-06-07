Раскрыты новые подробности о будущем Бителло - источник

Информация о возможном переходе Бителло в "Палмейрас" не соответствует действительности.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает бразильский журналист Жорже Никола, клуб из Сан-Паулу не рассматривает полузащитника московского "Динамо" в качестве трансферной цели.

По данным источника, фамилия футболиста отсутствует в списке потенциальных новичков команды. Кроме того, руководство "Палмейраса" не планирует активно тратиться на рынке этим летом и намерено осторожно подходить к вопросам усиления состава.

Полузащитник перебрался в "Динамо" из "Гремио" летом 2023 года и с тех пор стал одним из ключевых игроков бело-голубых.

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