Как сообщает бразильский журналист Жорже Никола, клуб из Сан-Паулу не рассматривает полузащитника московского "Динамо" в качестве трансферной цели.
По данным источника, фамилия футболиста отсутствует в списке потенциальных новичков команды. Кроме того, руководство "Палмейраса" не планирует активно тратиться на рынке этим летом и намерено осторожно подходить к вопросам усиления состава.
Полузащитник перебрался в "Динамо" из "Гремио" летом 2023 года и с тех пор стал одним из ключевых игроков бело-голубых.
Раскрыты новые подробности о будущем Бителло - источник
Информация о возможном переходе Бителло в "Палмейрас" не соответствует действительности.
Фото: ФК "Динамо"