Гаджиев усомнился в значимости Газизова для "Динамо" Мх

"Сколько сейчас стоят футболисты, которые ещё совсем недавно не стоили ничего? Их поднимали тренеры, а не генеральный директор Шамиль Газизов.
И для чего конкретно "Динамо" нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала?
Потому, вероятно, что собрать мальчишек, как следует их погонять и заставить прыгать выше головы — это так просто! А вот чтобы продать футболиста, видимо, нужен особый талант.
Агентская выплата за трансфер Эгаша Касинтуры в "Ахмат" не санкционирована главой республики, а присвоена Газизовым. Получается, у клуба нет полутора миллионов рублей для обследования мальчишек из академии — зато есть деньги на агентский откат", — рассказал Гаджиев в беседе со Sport24.
Шамиль Газизов работает в "Динамо" Мх с июля 2023 года. В сезоне 2025/2026 команда заняла 14-е место в Премьер-Лиге, а в стыках обыграли екатеринбургский "Урал" (1:0 — в гостях; 2:0 — дома).