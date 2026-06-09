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"Локомотив" продлил контракт с нападающим - источник

"Локомотив" продлил соглашение со своим футболистом.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "железнодорожники" продлили контракт с Вадимом Раковым до лета 2030 года.

Российский футболист является воспитанником московского "Локомотива". Всего за красно-зеленых правый вингер провел 46 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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