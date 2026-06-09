Батраков принял решение по "Галатасараю" - источник

Полузащитник московского " Локомотива " Алексей Батраков привлёк внимание турецкого "Галатасарая".

Фото: ФК "Локомотив"

Как сообщает журналист Якуп Чинар, стамбульский клуб уже контактирует с руководством железнодорожников по поводу возможного трансфера игрока. При этом сам футболист не заинтересован в переезде в чемпионат Турции. По информации источника, приоритетом для Батракова остаются варианты продолжения карьеры в более сильных европейских лигах.



Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к хавбеку со стороны "ПСЖ", однако потенциальная сделка не получила развития. Также сообщалось, что игроком интересуются английские топ-клубы.