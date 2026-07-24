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Агент Барбоза сообщил об интересе европейских клубов к Тюкавину

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин сохраняет хорошие шансы продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Динамо"
Такое мнение выразил футбольный агент Паулу Барбоза, оценив вероятность зарубежного трансфера форварда в ближайший год.

- Я знаю, что есть разные европейские команды, интересующиеся Тюкавиным, но решения по его покупке они не предпринимали. Это команды из Италии, Франции и Испании – не могу разглашать конкретные клубы, - приводит слова Барбозы "Спорт День за Днём".

При этом агент считает, что вероятность переезда 24-летнего нападающего в Европу в течение ближайших 12 месяцев составляет 70 процентов.

Контракт Тюкавина с "Динамо" действует до лета 2030 года. Новый сезон чемпионата России "бело-голубые" начнут домашней встречей с "Крыльями Советов".

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