"Не надо смотреть на деньги". Джанашия обратился к игроку, которым интересуется "Зенит"

Фото: ФК "Локомотив"

- Не знаю, кого Карпукас может вытеснить из их состава. Да, он боец, спору нет, но этого мало. Это очень большой риск. Не надо смотреть на деньги, они сегодня или завтра придут, а тебе надо играть, - цитирует Джанашию "Чемпионат"

Экс-футболист считает, что хавбеку будет непросто завоевать место в основном составе действующего чемпиона России.Ранее была информация, что футболист якобы уже согласовал условия личного контракта с сине-бело-голубыми.По итогам прошлого сезона петербуржцы вновь завоевали золотые медали РПЛ, набрав 68 очков. Железнодорожники завершили чемпионат на третьей строчке, отстав от лидера на 15 баллов.