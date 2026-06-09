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"Не надо смотреть на деньги". Джанашия обратился к игроку, которым интересуется "Зенит"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Артёма Карпукаса в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-футболист считает, что хавбеку будет непросто завоевать место в основном составе действующего чемпиона России.

- Не знаю, кого Карпукас может вытеснить из их состава. Да, он боец, спору нет, но этого мало. Это очень большой риск. Не надо смотреть на деньги, они сегодня или завтра придут, а тебе надо играть, - цитирует Джанашию "Чемпионат".

Ранее была информация, что футболист якобы уже согласовал условия личного контракта с сине-бело-голубыми.

По итогам прошлого сезона петербуржцы вновь завоевали золотые медали РПЛ, набрав 68 очков. Железнодорожники завершили чемпионат на третьей строчке, отстав от лидера на 15 баллов.

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